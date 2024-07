München, Bad Windsheim (epd). Der diesjährige Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Stiftung für den Bezirk Mittelfranken geht an den gemeinnützigen Verein "Iss was e.V." in Bad Windsheim. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) überreichte die Auszeichnung am Samstag, wie das Innenministerium mitteilte. Der Preis wird jährlich vergeben und ist mit 5.000 Euro dotiert.

Der Verein, besser bekannt als die "Aischgründer Tafel", sammelt laut Mitteilung nicht mehr verkäufliche Lebensmittel und verteilt sie an bedürftige Menschen. Ausgezeichnet wird der Verein für seine neue Kampagne "Seniorentüte". "Dieses Projekt ermöglicht es bedürftigen Seniorinnen und Senioren, auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten ein Lebensmittelpaket in Empfang nehmen", sagte Herrmann. Das Angebot richte sich insbesondere an ältere Menschen mit schmaler Rente, die sich oft aus Scham nicht trauen, die Angebote in Anspruch zu nehmen. Herrmann lobte den Einsatz der Preisträger als "großartigen Akt der Nächstenliebe".