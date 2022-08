Bayreuth (epd). Die Kriminalpolizei Bayreuth hat eine Serie von insgesamt 14 Einbrüchen in und um Bayreuth in den vergangenen Monaten aufgeklärt. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Freitag mitteilten, seien die Tatverdächtigen in der Nacht von Montag auf Dienstag (23. August) nach einem Einbruch in eine Bayreuther Schule festgenommen worden. Bei den Wohnungsdurchsuchungen seien die Kriminalbeamten auf Diebesgut gestoßen, das vergangenen Schuleinbrüchen zugeordnet werden konnte.

Die Tatverdächtigen sollen demnach für elf Einbrüche in Schulen und Sportheime in Bayreuth, je einen Einbruch in Schulen in Eckersdorf und Gößweinstein sowie einen Einbruch in eine Metzgerei in Wolfsbach verantwortlich sein. Sie seien am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Untersuchungshaftbefehl gegen die 29 und 35 Jahre alten Männer erlassen, die nun in Justizvollzugsanstalten sitzen.