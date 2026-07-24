Schweinfurt (epd). Die Zahl neu zugelassener Kraftfahrzeuge in Bayern wächst: Von Januar bis Juni wurden 7,8 Prozent mehr Kfz neu zugelassen als im ersten Halbjahr 2025, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Schweinfurt mitteilte. Zugleich stieg die Zahl der neu zugelassenen Elektro-Autos um fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

385.804 Kfz wurden im ersten Halbjahr im Freistaat neu zugelassen. Dabei stieg die Zahl neu zugelassener Personenkraftwagen um 7,3 Prozent auf 321.948 Autos. Es gab weniger Neuzulassungen bei Benzinern (minus 13,3 Prozent) und Diesel-Autos (minus 9,5 Prozent), so dass ihr gemeinsamer Anteil auf gut ein Drittel (35,7 Prozent) sank.

Hybridtechnik: 40,4 Prozent der Neuzulassungen

Dagegen nutzen 64,3 Prozent der neu zugelassenen Pkw alternative Antriebsarten. Die Hybridtechnik wuchs bei den Neuzulassungen auf einen Anteil von 40,4 Prozent, reine Elektro-Pkw auf 23,6 Prozent. Insgesamt wurden 76.024 neue E-Autos zugelassen.

Leicht zurück gingen die Neuzulassungen bei Omnibussen und Lastkraftwagen. Dagegen legten Krafträder (plus 28,6 Prozent), Zugmaschinen (plus 12,8 Prozent) und sonstige Kfz (plus 39,4 Prozent) zu.

Die Zahl der Halterwechsel sank leicht um 2,3 Prozent auf 621.452 Kfz. Auch hier zeigten die E-Autos ein Plus: Die Zahl solcher Besitzumschreibungen wuchs um 70,5 Prozent.