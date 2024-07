Neuendettelsau (epd). Das evangelische Sozialunternehmen Diakoneo mit Sitz in Neuendettelsau engagiert sich im Rahmen der Aktion "Zammrüggn" für eine lebendige und vielfältige Demokratie. "Wir merken, dass radikale Strömungen sie infrage stellen und schwächen wollen", sagte der Vorstandsvorsitzende Mathias Hartmann am Freitag laut einer Mitteilung von Diakoneo. Der Demokratiepakt "Zammrüggn" ist im Februar nach den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in Nürnberg entstanden und wurde von altgedienten Politikschaffenden verschiedener Parteien gegründet.

Diakoneo mit Einrichtungen in Nordbayern, Baden-Württemberg und Polen habe sich auch der Allianz gegen Rechtsextremismus in Nürnberg angeschlossen. Gleichzeitig unterstütze es das Bündnis gegen Rechts in Schwäbisch Hall und Hohenlohe. In Neuendettelsau sei es Mitglied des Bündnisses "Neuendettelsau für Demokratie und Zusammenhalt".

Am 17. Juli haben Schülerinnen und Schüler des Diakoneo Laurentius Gymnasiums eine Demonstration in Neuendettelsau organisiert, so die Mitteilung weiter. "Zu sehen, dass junge Menschen den Wert der Demokratie erkennen, sich für sie starkmachen und Gesicht zeigen, gibt uns Hoffnung", sagte Hartmann. Es zeige, wie konsequent alle Lehrkräfte an den Diakoneo Schulen gesellschaftliche Grundwerte vermittelten. "Jedem, der sich dafür einsetzt, danke ich von ganzem Herzen", so Hartmann.