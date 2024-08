Nürnberg (epd). Weil sie offenbar nicht erbrachte Pflegeleistungen mit einer Krankenkasse abgerechnet haben, sitzen der Inhaber eines ambulanten Pflegedienstes aus Nürnberg und eine seiner Mitarbeiterinnen in Untersuchungshaft. Wie die Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) bei der Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg am Donnerstag mitteilte, soll sich der Pflegedienst durch erfundene Leistungen alleine bei einem Patienten mehr als 50.000 Euro erschlichen haben. Bereits vor zwei Wochen wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht, am Mittwoch klickten nun die Handschellen.

In Untersuchungshaft mussten die beiden Beschuldigten letztlich wegen sogenannter Verdunklungsgefahr. Offenbar aus Angst vor den weiteren Ermittlungen sollen sie versucht haben, auf Klientinnen und Klienten des Pflegedienstes einzuwirken und "Zeugenaussagen mit unzutreffendem Inhalt" einzustudieren. Ins Rollen war der Fall nach der Strafanzeige durch eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes gekommen. Bei der Durchsuchung am 16. Juli seien zahlreiche Unterlagen und Speichermedien sichergestellt worden, die man nun auswerte. Der Vorwurf gegen die Beschuldigten laute gewerbsmäßiger Betrug in einer noch unklaren Anzahl von Fällen.

Die mehr als 50.000 Euro Schaden bei einem Patienten des Pflegedienstes sollen zwischen August 2019 und September 2023 entstanden sein. Bei der Durchsuchung von sieben Privatanwesen und den Geschäftsräumen des ambulanten Pflegedienstes am 16. Juli waren 30 Polizeikräfte des Fachkommissariats für herausragende Wirtschaftsdelikte in Mainfranken und die zuständige Oberstaatsanwältin der ZKG beteiligt. Die für das ganze Bundesland zuständige ZKG in Nürnberg besteht aus einem Team aus Spezialstaatsanwälten. Hinzu kommen Abrechnungsfachkräfte aus dem Gesundheitswesen sowie IT-Experten.