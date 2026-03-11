Erlangen (epd). Die Stadt Erlangen will die Unterstützungsangebote für "Young Carer" - also junge Menschen, die zu Hause Sorgearbeit leisten - bekannter machen. Dafür werden an Schulen, Vereine, Jugendclubs sowie Kinder- und Hausarztpraxen Informationspakete verschickt, sagte Carina Schmid vom Pflegestützpunkt der Stadt Erlangen am Mittwoch bei der Vorstellung einer Unterstützungskampagne. Zusätzlich werden in den kommenden Monaten über die Social-Media-Kanäle der Stadt Informationen zum Thema verbreitet.

Die Pakete enthalten Informationen dazu, was "Young Carer" sind und wie Multiplikatoren aus Schulen oder anderen Einrichtungen erkennen können, dass ein junger Mensch zu Hause überdurchschnittlich belastet ist. Dazu gibt es Flyer und Broschüren von Unterstützungsangeboten wie dem Pflegestützpunkt, Netzwerken für Betroffene oder dem Erlanger Verein Dreycedern, der die Aktion unterstützt und das Erlanger Bündnis gegen Depression koordiniert. Schulen bekommen außerdem Material des Bundesbildungsministeriums für junge Pflegende.

Große Verantwortung in jungen Jahren

Kinder und Jugendliche, die zu Hause Pflege- oder Betreuungsaufgaben übernehmen, werden als "Young Carer" bezeichnet. Viele kümmern sich um kranke Eltern oder Großeltern, helfen bei der Körperpflege, erledigen Einkäufe, organisieren Termine oder übernehmen Verantwortung für Geschwister, so Schmid. Schätzungen zufolge sind statistisch in nahezu jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder betroffen - meist unbemerkt. "Gerade Jüngeren ist das oft nicht bewusst, weil sie in diese Aufgaben hineinwachsen", erklärte Schmid.

Laut Jasmin Gobin vom Verein Dreycedern berichten junge Pflegende häufiger über Erschöpfung, Schlafstörungen oder psychische Beschwerden. "Typische Signale sind häufige Fehlzeiten in der Schule, weniger Energie und weniger Freude an Dingen, die sie eigentlich gerne machen", so Schmid. Unterstützung erhielten "Young Carer" direkt beim Pflegestützpunkt. Dort gebe es Informationen zu Pflegegraden sowie zu Unterstützungsleistungen durch Pflegedienste oder Vernetzungsangeboten.