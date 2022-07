Erlangen (epd). Auf dem 42. Erlanger Poetenfest vom 25. bis 28. August werden in diesem Jahr mehr als 100 Akteure erwartet. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, sei das Programm vielfältig aufgestellt. In den Gesprächen und Diskussionen gehe es um den Krieg gegen die Ukraine, Pazifismus, aber auch um neue Männerbilder und pandemische Lehren. Zum Programm des Festivals, zu dem rund 12.000 Besucher erwartet werden, zählen auch die Bayern-2-Nacht der Poesie, die "Erlanger Übersetzer:innenwerkstatt", Ausstellungen, Filme und ein Programm für Kinder und Familien.

An den langen Lesenachmittagen präsentieren unter anderem Fatma Aydemir, Thommie Bayer, Theresia Enzensberger und Ronja von Rönne ihre Neuerscheinungen. Zu Sonderveranstaltungen werden die Nobelpreisträgerin Herta Müller, der Journalist Can Dündar, der Schriftsteller Wladimir Kaminer sowie die Journalistin Petra Gerster und der Publizist Christian Nürnberger erwartet. Der Kartenvorverkauf für die kostenpflichtigen Veranstaltungen beginnt am 30. Juli.

Das Poetenfest findet traditionell am letzten Augustwochenende rund um den Erlanger Schlossgarten statt und vereint Themen aus Literatur und Politik.