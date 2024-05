Fürstenfeldbruck (epd). Vor dem Beginn der umfangreichen Renovierung der evangelischen Erlöserkirche in Fürstenfeldbruck feiert die Gemeinde am 12. Mai noch einen Abschlussgottesdienst. "Mit einem besonderen Gottesdienst bedanken wir uns bei unserer Erlöserkirche für all die Jahre treue Dienste", sagte Dekan Markus Ambrosy laut Mitteilung vom Freitag. Der Gottesdienst mit Abendmahl beginnt um 9:30 Uhr. Anschließend ziehe die Gemeinde feierlich in das nahe gelegene Gemeindehaus, das während der Renovierung in den kommenden Monaten Ausweichquartier sein werde, hieß es weiter.

Nach über 40 Jahren sei eine Renovierung dringend nötig, sagte Ambrosy laut Mitteilung. Geplant sei ein neuer Außenanstrich sowie eine umfassende Innenrenovierung mit einem neuen Raumkonzept "Kirche in der Kirche", das auch einen zusätzlichen Altar, einen Taufstein und ein Lesepult nötig mache. Den Kunstwettbewerb der bayerischen Landeskirche für die Gestaltung des neuen Raumkonzeptes hat ein Entwurf der Nürnberger Künstlerin Meide Büdel gewonnen.

Die Renovierung soll am 13. Mai beginnen und bis zum Frühjahr 2025 dauern. Solange steht der Gemeinde das Gebäude nicht zur Verfügung, die Gottesdienste sollen im Gemeindehaus stattfinden. "Es gibt Schlimmeres", sagte Ambrosy, "schließlich erwartet uns danach eine wunderbar hergerichtete alte und zugleich neue Erlöserkirche".