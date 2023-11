Gaza-Krieg

Zum parallelen Israel-Besuch von Bundespräsident Steinmeier und Elon Musk

Die Orte und die Folgen des Hasses: Nahezu gleichzeitig haben der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Tech-Milliardär und "X" (Twitter)-Besitzer Elon Musk Israel besucht. Beide waren auch in Dörfern in der Nähe des Gazastreifens, in denen palästinensische Terroristen am 7. Oktober den tödlichsten Judenpogrom seit dem Holocaust verübten. Ein Kommentar von Markus Springer

