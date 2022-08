Kirchenlamitz (epd). Als erste Kirchengemeinde in Bayern hat Kirchenlamitz ein Projekt des sogenannten Blühpaktes umgesetzt. Im Gemeindezentrum Niederlamitz erfreuen sich nun die Besucher und die Kinder der evangelischen Kinderkrippe an duftendem Thymian und an flatternden Zitronenfaltern, teilte die Kirchengemeinde am Mittwoch mit. Wo es vorher nur grauen Boden gab, zieren ein Apfelbaum und Holundersträucher das Gelände am Gemeindezentrum.

Den Anstoß für das Projekt hatte das bayerische Umweltministerium gegeben, erläuterte die Kirchenlamitzer Pfarrerin Tina Meiler-Binder: "Wir sind nun in ganz Bayern die erste Kirchengemeinde, die ein Blühpakt-Projekt erfolgreich abgeschlossen hat." In Niederlamitz hängt nun ein Schild: "Hier sind Insekten wieder zu Hause." Überreicht hat es Dagmar Schmitt, die für die Initiative Blühpakt Bayern als Vertreterin des Umweltministeriums nach Niederlamitz gekommen war.

Die evangelische Kirchenlamitzer Kirchengemeinde lädt ausdrücklich dazu ein, sich die blühende Vielfalt anzuschauen - und will andere Gemeinden dazu animieren, das Ganze nachzuahmen.