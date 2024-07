München (epd). An diesem Donnerstag (18. Juli) eröffnet in München erstmals ein alkoholfreier Biergarten: "die Null" auf dem Karl-Stützel-Platz am Alten Botanischen Garten. Biergartenkultur sei nicht durch Alkohol, sondern durch das Beisammensein im Freien definiert, teilten die Betreiber, mehrere rund um den Karl-Stützel-Platz ansässige Gastronomen, am Montag mit. Daher sei "die Null" ein Biergarten im traditionellen Sinne. Auch das Mitbringen von Speisen sei erlaubt. Angeboten würden ausschließlich alkoholfreie Getränke wie alkoholfreies Bier, Mocktails, Säfte oder sonstige Kaltgetränke.

Zum normalen Gastro-Betrieb kommt auch noch ein Live-Kulturprogramm dazu. Auftreten sollen Bands, Chöre oder Solokünstler, geplant seien auch Tanzabende oder Jugendpartys. Der Eintritt zum Kulturprogramm ist frei. Hintergrund des alkoholfreien Biergartens ist, dass der zentral gelegene Karl-Stützel-Platz in der Nähe des Hauptbahnhofs wieder aufgewertet werden soll. Anliegende Gastronomen, Hotellerie, Kultur, Stiftungen und Münchner Unternehmen hätten es sich zur Aufgabe gemacht, den Platz wieder in der Mitte der Gesellschaft zu verankern, hieß es.

Eine städtische Task-Force kümmert sich derzeit darum, die Gegend um den Hauptbahnhof - dazu zählt auch der Alte Botanische Garten - wieder sicherer und einladender zu gestalten. Der Park war in den vergangenen Jahr schlecht einsehbar, Kriminalität und Drogenhandel haben zugenommen. Dazu kommen zahlreiche Baustellen und leerstehende ehemalige Kaufhäuser rund um den Hauptbahnhof, was mit zu einer gewissen Verwahrlosung geführt hat. Der alkoholfreie Biergarten, bei dessen Eröffnung auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dabei sein wird, hat bis zum 15. September geöffnet.