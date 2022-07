München (epd). Am 14. und 15. Juli findet der erste Bayerische Sozialrechtstag in München statt. Dort solle über die aktuellen und künftigen Schwerpunkte und Herausforderungen des Sozialrechts diskutiert werden, teilte das Bayerische Landessozialgericht am Donnerstag mit. Erwartet werden als Referenten zahlreiche prominente Gäste: unter anderem Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), der Präsident des Bayerischen Landessozialgerichts, Günther Kolbe, der frühere Bundesverfassungsrichter Rainer Schlegel, Ulrich Becker vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, und die Stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern, Verena di Pasquale. Am Ende der Fachtagung soll es eine Podiumsdiskussion geben.