Sulzbach-Rosenberg (epd). Der Autor Tomer Dotan-Dreyfus erhält das erste Sulzbach-Rosenberger Turmstipendium. Der Aufenthalt in der Oberpfälzer Stadt beginne im Mai 2024 und sei mit einem Preis von 2.000 Euro dotiert, teilte das Literaturhaus Oberpfalz am Mittwoch mit. Dem Autor stehe einen Monat lang eine Wohnung in einem mittelalterlichen Turm zur Verfügung. Vergeben wurde das Stipendium von der Stadt Sulzbach-Rosenberg und dem Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg.

Das Arbeitsstipendium ist den Angaben zufolge gedacht für Prosa- oder Lyrikveröffentlichungen, die sich vor der Fertigstellung befinden und in einer letzten Überarbeitungsphase sind. Tomer Dotan-Dreyfus habe sich über seinen Verlag Voland & Quist mit seinem zweiten Romanprojekt beworben. Es trägt den Arbeitstitel "Gavdos -Biografie einer Insel".

Tomer Dotan-Dreyfus, 1987 in Haifa geboren, lebt seit zehn Jahren in Berlin und ist als freier Autor, Lyriker und Übersetzer tätig. Laut Mitteilung studierte er Philosophie und Komparatistik in Berlin, Wien und Paris und schreibt sowohl in hebräischer als auch in deutscher Sprache. Sein Debütroman "Birobidschan" erschien im Frühjahr 2023 und war für den Deutschen Buchpreis nominiert.