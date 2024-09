Neuendettelsau (epd). Am 1. September hat die Diakonin Michaela Urbanek ihren Dienst als Studienleiterin am Pastoralkolleg der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) in Neuendettelsau begonnen. Damit ist sie die erste Diakonin, die in diesem Amt tätig ist. Die berufsgruppenübergreifende Öffnung des Pastoralkollegs bilde sich nun erstmals auch im Team ab, sagte Rektor Frank Zelinsky dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Mit Frau Urbanek wird das Pastoralkolleg noch jünger und weiblicher."

Bis 2022 konnten ausschließlich Pfarrerinnen und Pfarrer an den Angeboten teilnehmen. Seitdem seien so gut wie alle Kurse für alle Berufsgruppen im verkündigenden Dienst offen, also auch für Diakone, Religionspädagogen und Sozialarbeiter, sagte Zelinsky. "Es soll ein guter Ort werden, an dem wir uns gemeinsam fragen, was wir eigentlich machen, wofür wir das machen und was das für unsere Arbeit bedeuten kann", so der Rektor weiter. "Da sind wir froh, dass wir jetzt auch die Perspektive einer anderen Berufsgruppe im Team haben."

Zu den Aufgaben von Michaela Urbanek zählen die Vorbereitung und Durchführung von Kursen sowie spezielle Formate für Dienst- und Berufsanfänger. Urbanek war langjährige Jugend- und Gemeindediakonin in München und zuletzt Mitarbeiterin in der Meldestelle der Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Landeskirchenamt der ELKB.

Das bayerische Pastoralkolleg ist die älteste kirchliche Fortbildungseinrichtung in Deutschland und feierte 2021 sein 75-jähriges Bestehen.