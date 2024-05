Tutzing (epd). Auf ihrem Jahresempfang beschäftigt sich die bayerische Landeskirche am Mittwochabend (15. Mai) mit der Frage "Was die Welt zusammenhält". Eine Podiumsdiskussion über die Bedeutung von Europa und der Europawahl stehe im Zentrum des Abends im Schloss Tutzing, wie die bayerische Landeskirche mitteilte. Erwartet werden Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Medien und Kirche.

Unter dem Motto "Was die Welt zusammenhält" wird Landesbischof Christian Kopp auf dem Podium mit dem Sicherheitsexperten Peter Neumann und der Schriftstellerin Nora Bossong diskutieren. Neumann ist Professor am Kings College in London und forscht zu internationalem Terrorismus. Er hat sich den Angaben zufolge auf Islamismus und Rechtsextremismus spezialisiert und war Teil des 2021 von Armin Laschet gebildeten "Zukunftsteams". Bossong wurde als Autorin mit ihren Romanen "36,9 °" und "Schutzzone" bekannt. Sie erhielt unter anderem den Thomas-Mann-Preis, ist Mitinitiatorin des Vereins Arbeit an Europa und engagiert sich im Zentralkomitee der deutschen Katholiken.

Moderiert wird die Diskussion von Dorothea Grass, Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Tutzing. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Jazz-Stücken des Thomas Bouterwek Trios.