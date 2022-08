Tutzing (epd). Nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern sie auch leben - mit diesem Vorsatz hat die Evangelische Akademie Tutzing in den vergangenen Jahren an ihrer eigenen Umweltbilanz gearbeitet und nun den Lohn dafür erhalten. Erneut wurde die Tagungsstätte mit EMASplus, dem Premium-Umweltmanagement-Label der Europäischen Union (EU), zertifiziert, wie die Akademie am Montag mitteilte. Eine neue Ausstellung dokumentiert die Umweltarbeit am Starnberger See.

"Ich freue mich, dass unsere Anstrengungen, unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich zu minimieren, erfolgreich sind und Anerkennung gefunden haben", sagte Akademiedirektor Udo Hahn. Das Umweltteam habe viel getan, um Verbräuche zu senken und das Umweltbewusstsein von Mitarbeitenden, Gästen und Lieferanten zu schärfen. Bei EMASplus würden ökonomische, ökologische und soziale Auswirkungen zusammen betrachtet. Auch Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm lobte die Akademie als Einrichtung "mit besonders ressourcenschonender, ökologischer und nachhaltiger Prägung".