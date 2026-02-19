München (epd). Ihre Fastenaktion 2026 stellt die bayerische evangelische Landeskirche unter das Leitwort "Füreinander einstehen in Europa". Im Mittelpunkt stehe Ungarn mit dem Schwerpunkt "Chancen stärken für Roma in Ungarn", teilte die Landeskirche am Donnerstag in München mit. Von 1. bis 4. März wird die Fastenaktion im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad eröffnet.

Am 2. März wird ein Gottesdienst mit der Bayreuther Regionalbischöfin Berthild Sachs gefeiert. Erwartet werden eine Delegation der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn mit Bischof Peter Kondor sowie junge Roma aus Ungarn.

Fastenaktion: Solidarität leben für ein gerechteres Europa

Aus Spenden und Kollekten wird laut Landeskirche die Bildungsintegration von Romakindern und -jugendlichen sowie die sozialdiakonische Unterstützung von Romafamilien in Ungarn gefördert. Sachs betonte, angesichts der deutschen Schuldgeschichte gegenüber Angehörigen der Sinti und Roma im Dritten Reich sei es umso wichtiger, Ausgrenzung zu überwinden, Teilhabe zu ermöglichen und vor allem Romakindern und -jugendlichen Perspektiven zu eröffnen.

Träger der Fastenaktion sind die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern, das Diakonische Werk Bayern, der Martin-Luther-Verein und das Gustav-Adolf-Werk Bayern. Zudem kooperiert die Fastenaktion mit der Evangelischen Arbeitsstelle Antiziganismus Bayern und der Evangelischen Fachstelle Demokratie und gesellschaftliches Miteinander. Sie lädt jedes Jahr dazu ein, Solidarität über Grenzen hinweg zu leben durch Fasten, Spenden und Engagement für ein gerechteres Europa.