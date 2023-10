Nürnberg (epd). Von der Anatomie des Menschen bis zum Roboter, vom Demokratie-Koffer bis zum Bilderbuch reicht der Bogen der Angebote der Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN) bei der Langen Nacht der Wissenschaften am Samstag, 21. Oktober (17 bis 24 Uhr). Die Hochschule beteiligt sich zum elften Mal an der Veranstaltung, teilte die Pressestelle am Donnerstag mit.

Gemeinsam mit der Zentralen Stelle für die Einwanderung von Fachkräften der Regierung von Mittelfranken soll bei zwei Vorträgen erörtert werden, wie Fachkräfte aus dem Ausland die personellen Lücken in der Pflege füllen können. Bei einer Mitmachaktion wird der "Roboter, dein Freund und Helfer" vorgestellt.

Beteiligen können sich Besucherinnen und Besucher auch, wenn per virtueller Realität die Anatomie des menschlichen Körpers in Struktur und Funktion erforscht wird, heißt es im Programm. Wer beim Öffnen des "Koffers voller Demokratie" dabei ist, kann sich zu den Themen Rassismus oder Zivilcourage weiterbilden. Wie sich Demenz anfühlt, lässt sich an Stationen des Demenzparcours erfahren. Bilderbücher zum Thema "Sterben, Tod und Trauer" werden in Kurzvorträgen vorgestellt.

Das vollständige Programm ist im Internet unter www.evhn.de/nacht-der-wissenschaften-2023 abrufbar.