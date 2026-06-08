Nördlingen (epd). Der evangelischen Kirchengemeinde Nähermemmingen in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) steht ein großes Jubiläum bevor: die Weihe der Marienkirche vor 600 Jahren. Am Samstag (13. Juni) findet dazu ein ökumenischer Gottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof Christian Kopp und dem Augsburger katholischen Bischof Bertram Meier statt. Beginn ist um 15 Uhr.

"Ein solches Jubiläum erfüllt uns mit tiefer Dankbarkeit und lebendiger Freude", sagte Pfarrerin Senta-Victoria Burger laut Mitteilung. Seit 600 Jahren sei die Marienkirche ein Ort des Gebets, des Trostes und der Gemeinschaft. Dass dieses historische Fest im Geiste der Ökumene gefeiert werde, "ist ein wunderbares Zeichen der Verbundenheit".

Feier mit Vortrag, Konzerten, Kinderprogramm und Führungen

Am Sonntag, 14. Juni, gebe es einen Vortrag über die Geschichte der ab 1426 erbauten und heute unter Denkmalschutz stehenden Marienkirche. Am Nachmittag seien Konzerte, Kinderprogramm sowie Führungen zu den historischen Glocken im Kirchturm geplant. Zur Kirchengemeinde Nähermemmingen gehören laut eigenen Angaben rund 500 evangelische Christen.