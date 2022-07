Regensburg (epd). Das Zentrum für Altersmedizin im Regensburger Paul Gerhardt Haus gehört künftig zu 100 Prozent dem Krankenhaus Barmherzige Brüder. Die Evangelische Wohltätigkeitsstiftung (EWR) übergab ihren 20-prozentigen Gesellschafteranteil an die katholische Klinik, teilte die Stadt Regensburg am Mittwoch mit.

Mit dem Umzug des ehemaligen Evangelischen Krankenhauses in den Neubau auf das Gelände der Barmherzigen Brüder im Jahr 2017 sei das Zentrum für Altersmedizin auf das Engste mit dem Krankenhaus Barmherzige Brüder verbunden worden, hieß es. Diese enge Zusammenarbeit werde aber in den letzten Jahren zunehmend durch neue gesetzliche und organisatorische Hürden wie die Datenschutzverordnung oder Pflegepersonaluntergrenzen erschwert. Angesichts dessen hätten sich die Gesellschafter darauf geeinigt, dass die EWR zunächst ihre Gesellschafteranteile an die Barmherzigen Brüder abgeben werde, bevor in einem weiteren Schritt die beiden Krankenhäuser auch gesellschaftsrechtlich miteinander verbunden würden.

Das Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg ist mit 905 Betten nach eigenen Angaben das größte katholische Krankenhaus Deutschlands und mit jährlich 48.000 Patienten Maximalversorger für die Stadt Regensburg sowie die Region. Die Evangelische Wohltätigkeitsstiftung in Regensburg (EWR) ist eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die von der Stadt Regensburg verwaltet wird. Die Stiftung betreibt ein Alten- und Pflegeheim und einen großen Ambulanten Dienst.