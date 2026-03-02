München (epd). Unter dem Motto "Damit's stimmt" lädt am 7. März ein ökumenisches Netzwerk zu Begegnung und Gesprächen auf der Internationalen Handwerksmesse in München ein. Um 14 und um 15 Uhr gibt es jeweils einen kurzen Impuls, ein Interview mit Carola Greiner-Bezdeka, der Vizepräsidentin der Handwerkskammer für München und Oberbayern, sowie Gespräche, teilte der Evangelische Handwerkerverein am Montag mit. Mit dabei sind neben dem Handwerkerverein die Katholische Arbeitnehmerbewegung, der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der bayerischen evangelischen Landeskirche (kda Bayern) sowie die Betriebsseelsorge im Ordinariat des Erzbistums München und Freising. Der Bezirksposaunenchor des evangelischen Dekanatsbezirks München begleitet die Veranstaltung musikalisch.

Das Miteinander von Handwerk und Kirche hat eine jahrhundertealte Tradition. "Handwerk und Kirche begegnen sich dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen - für ihre Arbeit, füreinander und für das Gemeinwesen", sagte Diakon Dietmar Frey, Aufsichtsratsmitglied des Evangelischen Handwerkervereins München. Werkzeuge wie eine Wasserwaage oder einen Zollstock brauche das Handwerk, "damit's stimmt", hieß es in der Mitteilung weiter. Auch der Mensch brauche für sich, seine Zukunft und für das Miteinander Orientierung und etwas, worauf er sich verlassen könne.

Neues Format will näher bei den Handwerkern sein

Das Format fand im vergangenen Jahr das erste Mal statt und löste den traditionellen ökumenischen Handwerkergottesdienst vor Beginn der Messe ab. Man wolle direkt vor Ort mit den Handwerkern und Messebesuchern ins Gespräch kommen, sagte Diakon Michael Wagner, Diözesanpräses der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) München und Freising, in einem Video auf der Internetseite des Evangelischen Handwerkervereins.

Der Evangelische Handwerkerverein München, gegründet 1848, ist nach eigenen Angaben der älteste evangelische Verein der Stadt und verbindet Handwerk, Kirche und gesellschaftliche Verantwortung.