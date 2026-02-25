Frankfurt a.M. (epd). Das evangelische Contentnetzwerk "yeet" wächst. Sieben neue "Creators" aus den evangelischen Landeskirchen in der Pfalz, in Bayern, Baden, Oldenburg und Westfalen verstärkten ab sofort das Netzwerk, teilte das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main am Mittwoch mit. Damit wächst die Anzahl der Beteiligten, die auf ihren Social Media-Kanälen vom Glauben berichten, auf 49 Creators sowie acht Partnernetzwerke.

Zu den neuen Influencern gehöre etwa Anna Bamberger aus Würzburg. Sie erzähle unter @pfarrerinanna aus ihrem Leben zwischen Gemeinde und Familie - "oft wild, chaotisch, mit großen Gefühlen und guter Laune". Alle neuen Mitglieder seien Absolventinnen und Absolventen des ersten Jahrgangs der yeet-Masterclass. Das einjährige Qualifizierungsprogramm richtet sich den Angaben zufolge an Mitarbeitende aus Kirche und Diakonie, die soziale Medien "gezielt und professionell" einsetzen möchten.

Netzwerk veröffentlicht Inhalte in 45 Instagram-Kanälen

Das GEP verantwortet das Netzwerk "yeet". Dessen Mitglieder veröffentlichen den Angaben zufolge Inhalte auf 45 Instagram-, 16 TikTok- und 9 YouTube-Kanälen sowie in 12 Podcasts. Die yeet-Redaktion im GEP unterstütze die Mitglieder in den sozialen Medien unter anderem durch Vernetzung, Formatentwicklung sowie redaktionelle Begleitung und Beratung.

Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) ist die zentrale Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), ihrer Landeskirchen und Werke sowie der evangelischen Freikirchen. Zum GEP gehören unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd), das Monatsmagazin "chrismon" und "evangelisch.de".