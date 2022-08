Nürnberg (epd). Der Kauf fair gehandelter Produkte für die Schultüte kommt Kindern in den ärmeren Ländern der Welt zugute. Deshalb hat die Katholische Stadtkirche Nürnberg laut Mitteilung in ihrem Weltladen einen Extra-Tisch mit einem bunten Sammelsurium rund um Schulanfang und Schule zusammengestellt. "Das ist doch eine gute Verbindung von den Kindern in Nürnberg hin zu ihren Altersgenossen in ärmeren Ländern", sagte Ladenleiterin Inge Rehm. Von Schulbeginn an könnten sie so einen Beitrag leisten für mehr Gerechtigkeit.

Eine über den Fairen Handel garantierte gerechte Entlohnung schaffe für viele Familien überhaupt erst die Voraussetzung, ihren Kindern Zugang zu Bildungsmaßnahmen zu ermöglichen, so die Mitteilung weiter. Im Weltladen "Fenster zur Welt" gebe es eine große Auswahl an fair gehandelten Produkten und bio-fairen Snacks. So fänden Eltern dort beispielsweise Schlampermäppchen aus nepalesischer Wolle oder aus indischem Ziegenleder, Schokoladen- und Fruchtriegel, vegane Fruchtgummis und getrocknete Früchte von den Philippinen, aus Paraguay und der Dominikanischen Republik. Es gebe auch nachhaltig produzierte Brotdosen aus Zuckerrohr und Mineralien, die frei von Mineralöl und Melamin seien.