Eichstätt (epd). Die Fakultät für Soziale Arbeit der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) hat mit einem Festakt ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Als Fachbereich Sozialwesen war sie am 1. Oktober 1972 an der damaligen Kirchlichen Gesamthochschule Eichstätt eingerichtet worden, teilte die KU am Freitag mit. Seit ihrer Gründung haben rund 3.400 Studierende in verschiedenen Studiengängen der Fakultät ihren Abschluss erlangt.

Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes, Eva Maria Welskop-Deffaa, hob bei ihrem Festvortrag die Bedeutung der Sozialen Arbeit für den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft hervor. "Leichtfertig werden in Kürzungsvorschlägen die Knoten im sozialen Netz zerschnitten. Wir brauchen Strukturen und Institutionen, namentlich auch die Wohlfahrtsverbände, die als Knoten im sozialen Netz für Tragfähigkeit sorgen", sagte sie laut Mitteilung. Welskop-Deffaa betonte die Wichtigkeit von qualifizierten Fachkräften in der Sozialen Arbeit, die über Urteilsvermögen, Standfestigkeit und Kommunikationsfähigkeit verfügen und wertschätzend sowie respektvoll mit Menschen umgehen sollten.

Der Vizepräsident für Studium und Lehre der KU, Klaus Meier, ging auch auf die Geschichte der Fakultät ein. Neben Theologie und Religionspädagogik sowie dem Lehramt habe die Soziale Arbeit zu den ersten Studienrichtungen am Hochschulstandort Eichstätt gezählt. Einhergehend mit der Einrichtung der Kirchlichen Gesamthochschule starteten im Wintersemester 1972/73 die ersten Studierenden im Diplomstudiengang Sozialwesen, sagte er. Das sei noch vor der Gründung der Katholischen Universität 1980 erfolgt.

Dekanin Inge Eberl nannte als besonderes Merkmal der Fakultät die Verbindung von wissenschaftlicher Fundierung und Praxisbezug. Heute seien an der Fakultät rund 600 Studierende in fünf Studiengängen eingeschrieben. Der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit sei einer der größten Studiengänge der KU. Stolz sei die Fakultät auf ihre Schwerpunkte in der Forschung. Hierzu zählten insbesondere die drei Arbeitsstellen in den Bereichen Sozialinformatik, sozialrechtliche Praxis und Controlling von Nonprofit-Organisationen.