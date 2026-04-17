Schweinfurt (epd). Insgesamt 27.693 Unfälle haben sich laut Polizei im Monat Februar auf Bayerns Straßen ereignet. Dies seien 10,6 Prozent mehr als im Februar des vergangenen Jahres, meldete das Landesamt für Statistik am Freitag in Schweinfurt. Dabei sank jedoch die Zahl der Verkehrsunfälle, in denen Menschen zu Schaden kamen, um 8,0 Prozent auf 2.263 Fälle. Getötet wurden 22 Verkehrsteilnehmer, im Vorjahresmonat waren es 24 gewesen.

Im Straßenverkehr verletzt wurden 2.957 Menschen (minus 7,9 Prozent), davon 317 schwer. Bei 25.430 Unfällen kam es lediglich zu Sachschäden (plus 12,6 Prozent).

Die meisten Unfälle, bei denen Menschen sterben, ereignen sich laut bayerischer Statistik im Sommer. Im Monat Juni gab es seit 2022 - außer 2024 - immer mehr als 60 Todesopfer, gefolgt von Juli und August. Auch im September waren es meist - außer 2024 - mehr als 50 tödliche Unfälle.