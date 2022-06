Niederalteich (epd). Der Ökumenische Aktionskreis "Lebendige Donau" lädt an diesem Sonntag (26. Juni) zu einem feierlichen Schöpfungsgebet am Donaukreuz in Niederalteich ein. Dabei wird wie jedes Jahr im Juni an die Errichtung und Segnung des Donaukreuzes erinnert, teilte der Arbeitskreis am Montag mit. Der Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung wurde so von der Ökumenischen Bewegung in den 1990er Jahren artikuliert. Der Ökumenische Aktionskreis nahm damals diesen Impuls für sein Engagement zum Erhalt der frei fließenden Donau auf.

Mit der Erschütterung über den Krieg in der Ukraine stehe nun die Suche nach Frieden im Mittelpunkt der Gebete. Die ökumenische Feier sei ganz diesem Anliegen gewidmet. Dabei werde auch ein Gebetstext von ukrainischen Frauen gesprochen werden. Worte der Theologin und Professorin für Publizistik in Erlangen, Johanna Haberer, stehen im Mittelpunkt der Andacht, hieß es. Die Antoni-Bläser aus Osterhofen und der Chorkreis Niederalteich umrahmen die Feier, die um 17 Uhr am Donaukreuz beginnt, musikalisch.