München (epd). Der Umweltschützer Felix Finkbeiner hält am Sonntag (22. Oktober) die traditionelle Kanzelrede in der Schwabinger Erlöserkirche. Der 26-jährige Münchner startete im Alter von neun Jahren seine Initiative "Plant for the Planet", bei der sich Kinder und Jugendliche weltweit für die Wiederaufforstung von Wäldern engagieren. "Bäume schenken uns wertvolle Zeit, um unsere CO2-Emissionen auf null zu reduzieren", heißt es auf der Internetseite der Organisation. Im Anschluss an Finkbeiners Rede besteht laut Programm der Evangelischen Akademie Tutzing die Möglichkeit zum Austausch.

Seit 1997 lädt die Akademie zweimal im Jahr Prominente aus Politik und Gesellschaft ein, im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst zu einem Thema ihrer Wahl zu sprechen. Zu den bisherigen Gästen zählen unter anderem Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, Regisseur Christian Stückl, Astrophysiker Harald Lesch und BR-Intendantin Katja Wildermuth.