Nürnberg (epd). Sieben Tage nach dem Start des Ticketverkaufs für das Nürnberger Musikfestival ION sind die Hälfte aller Karten für die rund 20 Konzerte vom 27. Juni bis zum 6. Juli 2025 schon weg. Wie die Festivalleitung am Donnerstag mitteilte, habe es noch nie einen so guten Vorverkauf gegeben. Ausverkauft seien bereits die beiden John-Lennon-Tribute-Konzerte "Imagine Peace" in der neu gestalteten Nürnberger Kulturkirche GoHo.

Im kommenden Sommer treten bei dem Musikfest Stars wie Inga Rumpf, der Schauspieler Charly Hübner, die Royal-Albert-Hall-Organistin Anna Lapwood und die englische A-cappella-Formation Voces8 in Nürnbergs historischen Innenstadtkirchen auf.

Bereits in diesem Advent bietet die ION vier A-cappella-Konzerte von The King Singer's aus London und des Leipziger Ensembles Armacord im Germanischen Nationalmuseum. Tickets für die King's Singer gibt es nach Angaben der ION nicht mehr, für Armacord sind noch Plätze vorhanden.

Mit dem Motto "Wo ist Frieden?" geht das Musikfest ION in die neue Festivalsaison. Schon vor dem Festival feiert es 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs mit zwei Sonderkonzerten am 8. und 9. Mai in St. Lorenz.