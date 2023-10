Passau (epd). Der Erlanger Theologieprofessor Konrad Klek ist Festprediger beim Gottesdienst am Reformationstag (31. Oktober) in der evangelischen Stadtpfarrkirche in Passau. Der Theologe und Universitätsmusikdirektor werde keine Predigt im klassischen Sinne halten, sondern die ersten zwei Lieder der Reformation aus der Feder von Martin Luther vorstellen, teilte das Dekanat am Donnerstag in Passau mit. Diese sogenannten Zeitungslieder dienten vor 500 Jahren dazu, Nachrichten durch fahrende Sänger auf Märkten und Straßen zu verbreiten. Der Kantatengottesdienst beginnt um 19 Uhr und wird musikalisch von Kirchenmusikdirektor Ralf Albert Franz gestaltet. Der Passauer evangelische Dekan Jochen Wilde hält die Liturgie.