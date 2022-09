Regensburg (epd). Zum zweijährigen Bestehen der neuen Bachorgel in der Dreieinigkeitskirche veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde Regensburg vom 25. September bis 1. Oktober eine Festwoche. Im Rahmen der Bachwoche führt Dekanatskantor Roman Emilius am 27. September das längste Orgelstück Johann Sebastian Bachs auf - die Toccata und Fuge in F-Dur. Dabei dürften Konzertbesucher auf der Empore hinter dem Organisten sitzen und hautnah erleben, wie mit Händen und Füßen gespielt werde, teilte das Donaudekanat am Mittwoch mit.

Die weiteren Konzerte der Festwoche widmen sich Bachs "Goldberg-Variationen" (25. September, Christoph Reinhold Morath/Erlangen), Bach und die Moderne (29. September, Jaroslav Tuma/Prag), Bach und seine Zeitgenossen (30. September, Elisabeth Ullmann/Wien), Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Das Konzert "Dialog des Nordens und des Südens" mit Bernhard Haas (München) an der Orgel beginnt am 1. Oktober um 12 Uhr.