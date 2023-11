Ansbach (epd). Nach einem Brand am Donnerstagabend in einer noch unbewohnten Flüchtlingsunterkunft in Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) kann die Kriminalpolizei eine Brandstiftung nicht ausschließen. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken begutachteten Brandermittler der Kriminalpolizei Ansbach, Beamte der Spurensicherung sowie des Kommissariats für Staatsschutz den Brandort. Einen technischen Defekt schließen die Beamten demnach weitestgehend aus, da die Container noch nicht an das Stromnetz angeschlossen waren.

Durch das Feuer wurde laut Polizei ein Sanitärcontainer vollständig zerstört. Ein Großzelt direkt daneben sowie ein weiterer Container wurden stark beschädigt. Bei der Kriminalpolizei Ansbach wurde eine Ermittlungskommission errichtet. Personen, die zwischen 20 und 21 Uhr am Donnerstag (23. November) auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0911/2112-3333 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu einem weißen Kleintransporter machen können, welcher sich im Bereich der Oettinger Straße aufgehalten haben könnte. Der Fahrer wird als wichtiger Zeuge gesucht.