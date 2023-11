München (epd). Der Flechten-Experte Roman Türk erhält in diesem Jahr den Bayerischen Naturschutzpreis des Bundes Naturschutz in Bayern (BN). Man würdige damit die großen Verdienste Türks in der breiten öffentlichen Vermittlung von Naturschutzthemen und in der Verknüpfung von Wissenschaft und Naturschutzehrenamt, teilte der BN am Donnerstag in München mit. Der frühere Professor an der Universität Salzburg habe sich als "herausragender Wissenschaftler und Präsident des Naturschutzbundes Österreich" weit über die Grenzen seines Landes hinaus für den Natur- und Umweltschutz engagiert.

Türks Fachgebiet sind laut BN-Angaben Flechten. Diese seien wichtige Bioindikatoren, zum Beispiel für die Luftqualität. Türk habe zahlreiche Publikationen über Flechten veröffentlicht und sei mehrfach dafür ausgezeichnet worden. Neben Forschung und Lehre sei der Preisträger auch im Ehrenamt tätig und habe sich vor allem der Umweltbildung mit Führungen und Vorträgen auch an Schulen angenommen. Der BN-Landesvorsitzende Richard Mergner sagte, Türk sei ein "Sprachrohr an die Politik für Naturschutzanliegen". So engagiere er sich etwa gegen den Abschuss von Fischottern und für mehr Naturwälder, teilte der BN weiter mit.

Der Bayerische Naturschutzpreis ist die höchste Auszeichnung des BN, die seit mehr als 30 Jahren an Persönlichkeiten für ihr "herausragendes Wirken im Natur- und Umweltschutz" verliehen wird.