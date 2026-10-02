München (epd). Der Verleger Franz Burda (1903-1986) war laut einer Studie ein Mitläufer der Nazis und hat von der NS-Zeit profitiert. Dies ist das Ergebnis einer unabhängigen wissenschaftlichen Untersuchung der drei Historiker Tim Schanetzky, Sybille Steinbacher und Norbert Frei, wie das Nachrichtenmagazin "Focus" am Donnerstag in München mitteilte.

Frei sagte "Focus", das zum Burda Verlag gehört: "Der Unternehmer hatte sich mit der Hitler-Partei erfolgreich arrangiert. Ein ideologischer Nazi war er deshalb nicht, aber der Gedanke einer Volks- und Betriebsgemeinschaft gefiel ihm."

In der Frage, ob Burda Mitläufer, Profiteur oder Täter war, sei die Kommission zu dem Ergebnis gekommen, "dass alle drei Begriffe ihren Sinn haben." Frei erläuterte: "Burda hat sich mit den neuen Machthabern seit 1933 geschickt arrangiert und ist in diesem Sinne mitgelaufen, er hat von dem wirtschaftlichen Aufschwung profitiert." Zudem sei er als "Arisierer" zum Täter geworden.

Entschädigung gezahlt für "arisierte" Druckerei

Die sogenannte Arisierung der Mannheimer Bauer-Druckerei sei "der politisch-moralische Tiefpunkt seines Lebens" gewesen, sagte Frei. Diese wiege "umso schwerer, als wir aus den Quellen den Eindruck gewonnen haben, dass ihm das Unrecht schon damals sehr wohl bewusst war." Nach dem Krieg hat Frei zufolge Burda Entschädigung gezahlt für die "arisierte" Druckerei.

Bei Burda seien nach dem Sieg über Frankreich ein halbes Dutzend Facharbeiter aus dem nahen Elsass tätig gewesen - als Ersatz für Betriebsangehörige, die zur Wehrmacht eingezogen worden waren. "Hinweise, dass darüber hinaus bei Burda Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eingesetzt worden wären, haben wir nicht gefunden. Wohl auch deshalb nicht, weil man im Druckgewerbe Facharbeiter brauchte", sagte Frei dem "Focus".