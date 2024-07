München (epd). Die frühere stellvertretende Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung" (SZ), Alexandra Föderl-Schmid, kehrt in die Redaktion zurück. Sie werde weiterhin als Nachrichtenchefin arbeiten, ihr Wiedereinstieg sei für September vorgesehen, teilte der Süddeutsche Verlag am Donnerstag mit. Aus der Chefredaktion der SZ scheidet Föderl-Schmid auf eigenen Wunsch aus, den Newsdesk wird sie gemeinsam mit Jens Schneider leiten. Die Journalistin erklärte, sie freue sich, "wieder in die Redaktion zurückzukehren".

Im Mai hatte eine unabhängige Expertenkommission Föderl-Schmid vom Vorwurf des systematischen und umfassenden Plagiierens entlastet. In dem Gutachten hieß es, "bis auf ganz wenige Ausnahmen" seien "keine Verstöße gegen publizistische Standards" auszumachen gewesen. Die der SZ eingesetzte Kommission hatte im Mai mitgeteilt, Föderl-Schmid habe in mehreren Fällen nicht kenntlich gemacht, dass sie Teile ihrer Texte beispielsweise aus Wikipedia oder quasi-amtlichen Quellen übernommen habe.

Nach den Plagiatsvorwürfen zu ihrer journalistischen Arbeit bei der SZ hatte sich Föderl-Schmid im Februar aus dem operativen Geschäft der Zeitung zurückgezogen. Im April hatte die Paris Lodron Universität Salzburg bestätigt, dass in der Dissertation Föderl-Schmids kein "relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten" festzustellen sei. Die Journalistin hatte die Untersuchung ihrer Promotionsschrift von 1996 selbst beantragt, nachdem die Plagiatsvorwürfe vom Portal "Medieninsider" erhoben worden waren.