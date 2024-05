Nürnberg (epd). Ein Projektteam an der Technischen Hochschule Nürnberg will untersuchen, wie sich die Generation der Babyboomer den Ruhestand vorstellt. Die Fakultät Sozialwissenschaften an der TH Georg Simon Ohm wolle dabei besonders wissen, welchen Stellenwert dabei bürgerschaftliches Engagement hat, erklärte Professorin Doris Rosenkranz, die das Projekt leitet.

In der Generation der Babyboomer gehen in den kommenden Jahren viele Menschen in den Ruhestand. Für sie stellt sich die Frage, wie sie ihre freie Zeit künftig gestalten. Untersucht werden soll, wie sich Ruheständler - wenn überhaupt - engagieren wollen und wie sie zu einem Ehrenamt im Rentenalter kommen, heißt es in der Mitteilung.

Im Projekt "Corporate Volunteering Plus" sollen Rahmenbedingungen, Gründe und Hinderungsgründe oder die Motivation für ein gesellschaftliches Engagement erkannt werden. "Wir interessieren uns auch für die Schnittstellen: Wie helfen Arbeitgeber, Kommunen, Freiwilligenagenturen, die Interessierten auf dem Weg ins Ehrenamt zu begleiten", sagte die Doktorandin Enya Buchner.

Gefördert wird das Forschungsprojekt den Angaben nach von der Versicherungskammer-Stiftung und der Bürgerstiftung Kerscher mit 330.000 Euro.