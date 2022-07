Nürnberg, Neuendettelsau. Die Jury des Fotowettbewerbs "Eine Woche ohne Plastik!" hat die drei Siegerbilder gekürt. Bei der Mitmachaktion von Mission EineWelt, dem Partnerschaftszentrum der evangelischen Kirche in Bayern, kam auf den ersten Platz ein Foto von Marie Schmid aus Ottobrunn, teilte Mission EineWelt am Mittwoch mit. Es zeigt einen Vogel, der auf den zweiten Blick Teile eine Plastiktüte um den Hals trägt. "Das Foto ist ein Sinnbild für unseren zerstörerischen Plastikkonsum und Verpackungswahn sowie die katastrophale Ressourcenverschwendung und unzureichendes Abfallmanagement", lautete die Begründung der Jury.

Den zweiten Preis gewinnt ein Bild von Christian Weber aus Nürnberg mit dem Titel "Illustration eines Quallenschwarms in der heutigen Zeit". Das Bild zeige deutlich die Vermüllung der Gewässer, so die Jury.

Eine künstlerisch-spielerische Auseinandersetzung mit der Plastikmüllproblematik reichte Elisabeth Lang aus Gauting ein. Das Foto zeigt ein Stillleben aus "Plastikverpackungen in verschiedenen Farben sortiert nach dem Farbkreis". Ihr Bild landete auf dem dritten Platz. Für die Jury zeigt es die Auswirkungen des "unnötigen Verpackungswahns". Die Preise sind mit 500, 200 und 100 Euro dotiert.

Alle eingesendeten Fotos werden beim Fest der weltweiten Kirche am 17. Juli im Garten von Mission EineWelt in Neuendettelsau ausgestellt, heißt es in der Mitteilung.