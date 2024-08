Mitarbeitervertretungen

Mehr Mitsprache gefordert: Bayerische Diakonie-Mitarbeiter wenden sich direkt an EKD-Synode

Die Mitarbeitervertretungen der diakonischen Einrichtungen in Bayern sind unzufrieden mit ihren Mitwirkungsrechten. In einer Resolution hat der sogenannte Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen die bayerischen Synodalen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zum Dialog mit den Mitarbeitervertretern aufgefordert.

