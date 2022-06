Rothenburg o.d. Tauber (epd). Die Fränkische Jakobusgesellschaft und der Arbeitsbereich Kirche und Tourismus der bayerischen evangelischen Landeskirche feiern am 23. Juli das 30-jährige Bestehen des Fränkischen Jakobusweges zwischen Nürnberg und Rothenburg ob der Tauber. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Rothenburger Kirche St. Jakob, anschließend begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf drei unterschiedlich lange Pilgerwege in und um Rothenburg.

Vor 30 Jahren hatte der damalige evangelische Pfarrer von Heilsbronn, Paul Geißendörfer, die Idee, die Pfarrer der sechs Jakobskirchen am Weg von Nürnberg nach Rothenburg zu einem allerersten "Jakobswegtreffen" einzuladen. Damit sei die Idee eines Fränkischen Camino in der Welt gewesen und habe sich bis heute zu einer "großen Bewegung" ausgewachsen, teilten Jakobusgesellschaft und Landeskirche mit. Jedes Jahr seien zahlreiche Pilger auf den Jakobswegen in Bayern unterwegs.

Den Gottesdienst in St. Jakob gestalten unter anderem der Rothenburger Touristenpfarrer Oliver Gußmann und der landeskirchliche Tourismusreferent Thomas Roßmerkel.