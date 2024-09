Bad Windsheim (epd). Der Bezirk Mittelfranken sucht zum 1. Oktober kommenden Jahres eine neue Leiterin oder einen neuen Leiter für das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim. Stelleninhaber Herbert May geht nächstes Jahr in den Ruhestand, wie aus der Stellenanzeige des Bezirks hervorgeht. Gesucht wird eine Leitungsperson, die ein Fach aus dem Bereich Kulturwissenschaften studiert und am besten auch in diesem promoviert hat. Erfahrungen und schon ausgeübte Leitungsverantwortung im Museumsbereich sind ebenso erwünscht wie "fundierte Kenntnisse" in Regionalgeschichte, Bau- und Alltagskultur.

Zu den Aufgaben der künftigen Leitung gehören die "fachliche, personelle und organisatorische Leitung" des Museums sowie seine "strategische und zukunftsorientierte Weiterentwicklung". Ebenso wird von der Leiterin oder dem Leiter erwartet, das Museum als Einrichtung des Bezirks zu repräsentieren. Das Freilandmuseum am Stadtrand von Bad Windsheim gehört mit seinen 140 historischen Gebäuden und Anlagen aus Franken auf 45 Hektar zu den größten und besucherstärksten Freilandmuseen Deutschlands. Es zieht jährlich gut 200.000 Besucherinnen und Besucher an. Um die 70 Mitarbeitende sind im Museum beschäftigt.

Eröffnet wurde das Museum im Juli 1982 im Beisein des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU). Ebenfalls zum Freilandmuseum gehört das Museum "Kirche in Franken" in der früheren Spitalkirche in der Altstadt von Bad Windsheim. Es war das erste und ist das einzige evangelische Kirchen-Museum Bayerns mit überörtlicher Bedeutung und Ausrichtung.