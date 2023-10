Fürth (epd). Das Motto des Reformationsgottesdienstes im Dekanat Fürth lautet in diesem Jahr "Kirche wozu?". Auf die Fragen zur Bedeutung der Kirche in der Zukunft werde bei dem Gottesdienst am 31. Oktober (19 Uhr) in der Kirche St. Michael die Lehrstuhlinhaberin für Praktische Theologie an der Augustana Hochschule Neuendettelsau, Sonja Keller, antworten, teilte das Dekanat am Dienstag mit. Die Fragen und Impulse kommen von Menschen aus Fürth und dem Landkreis, hieß es. Darunter sind Landrat Matthias Dießl, der Sozialreferent von Fürth, Benedikt Döhla, oder der Musiker Ferdinand Roscher.

Der Reformationstag, an dem evangelische Christen an den Thesenanschlag des Reformators Martin Luther im Jahr 1517 erinnern, sei der passende Anlass, um einen Blick von außen auf die evangelische Kirche zu werfen, sagte der Fürther Dekan Jörg Sichelstiel. "Intern fragen wir uns in der Kirche dauernd, wo es hingehen soll." Er verwies auf sinkende Mitgliederzahlen und weniger finanzielle Mittel.

Im Anschluss an das Gespräch zur Reformation ist in der Grünen Scheune ein Beisammensein geplant.