Nürnberg (epd). Zum zwölften Mal organisiert die Bezirksarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege Mittelfranken den "Tag der Pflege". Die Veranstaltung findet am 12. Mai ab 12.30 Uhr auf dem Jakobsplatz in Nürnberg statt, teilte der Caritasverband in Bamberg am Dienstag mit. Der Aktionstag richte sich vor allem an alle Pflegekräfte aus der Region. Unter dem Motto "Pflegestolz" gehe es um die schönen Seiten ihres Berufes, die mit Musik, Aufführungen und einem Flashmob gefeiert werden sollen.

Die Bezirksarbeitsgemeinschaft wolle am "Tag der Pflege" auf die attraktiven Rahmenbedingungen des Berufes hinweisen. "Pflege ist Teamarbeit mit und am Menschen", hieß es. Dazu fänden Mitarbeitende an ihrem Arbeitsplatz durchweg moderne Arbeitsbedingungen vor. Maßgeblich seien auch die überdurchschnittliche Vergütung bei tarifgebundenen Trägern und nicht zuletzt die sinnstiftende Tätigkeit, hieß es. Darüber hinaus prägten ein hohes Maß an Kollegialität und Empathie den Alltag.

Einsatz für bessere Rahmenbedingungen

Zur Bezirksarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege in Mittelfranken (BzAG ÖFW) gehören neben dem Bezirk Mittelfranken und den drei kommunalen Spitzenverbänden der AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken, das Bayerische Rote Kreuz, die Caritas in Mittelfranken, der Paritätische in Mittelfranken, die Diakonie Bayern sowie die Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg. Zu den Arbeitszielen zählen vor allem die Verbesserung der Rahmenbedingungen in sozialen Einrichtungen und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts, so die Mitteilung.