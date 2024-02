München (epd). Die "Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind" verlost Freikarten fürs Legoland in Günzburg. Sie freue sich, dass der Freizeitpark auch in diesem Jahr wieder 200 kinderreichen Familien in Bayern einen kostenlosen Besuch ermögliche, sagte Familienministerin Ulrike Scharf (CSU) am Donnerstag. Ein Besuch im Freizeitpark sei ein unvergessliches Erlebnis; oftmals seien aber die finanziellen Mittel für einen gemeinsamen Familienausflug begrenzt.

Bewerben können sich Familien mit mindestens drei Kindern - und zwar vom 16. bis 22. Februar online oder per Post. Die "Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind" unterstützt kinderreiche Familien und Alleinerziehende in besonderen Notlagen sowie Schwangere in Notlagen mit finanziellen Beihilfen.