München, Peiting (epd). Das evangelische Sozialdorf Herzogsägmühle im oberbayerischen Peiting (Landkreis Weilheim-Schongau) erhält für sein Pflegezentrum 4,3 Millionen Euro vom Freistaat. Mit der Förderung solle ein Ersatzneubau des integrativen Pflegeheims und die Neuschaffung von 72 Pflegeplätzen ermöglicht werden, hieß es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums vom Montag. Das Geld stamme aus dem Investitionskostenförderprogramm "PflegesoNah", die die Versorgung im sozialen Nahraum fördern will.

Das integrative Pflegeheim in Herzogsägmühle sei in der Region gut etabliert und kümmere sich leidenschaftlich um pflegebedürftige Menschen, mit Behinderungen genauso wie mit Demenz, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Der Ersatzneubau sei in der Ortsmitte vorgesehen und ermögliche eine gelungene Öffnung in den sozialen Nahraum. "So soll das Pflegeheim zum Zentrum rund um das wichtige Thema Pflege werden - im Dorf Herzogsägmühle und darüber hinaus", betonte der Minister.

Mit dem Programm "PflegesoNah" fördert der Freistaat in diesem Jahr 29 Projekte mit knapp 79 Millionen Euro und schafft damit nach eigener Aussage rund 1.500 zusätzliche Pflegeplätze.