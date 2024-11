München (epd). Mit einem Festakt verlängern der bayerische Landesbischof Christian Kopp und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Mittwoch (6. November) die "Blühpakt-Allianz" zwischen der Landeskirche und dem Freistaat um weitere drei Jahre. Es gehe in diesem Bündnis darum, Verantwortung zu übernehmen, sagte der Landesbischof laut Mitteilung am Dienstag in München. "Insekten sind Teil unserer Schöpfung, sie sind maßgeblich für die Gesundheit unserer Ökosysteme verantwortlich. Nur wer sie schützt, handelt verantwortungsvoll." Der Festakt beginnt um 10 Uhr in der Jesuskirche in Haar bei München.

Im Rahmen der "Blühpakt-Allianz" werden seit 2018 Verbände, Organisationen und Interessengemeinschaften vom Freistaat dabei unterstützt, die Freiflächen um ihre Gebäude so zu gestalten, dass Kleintiere und Insekten dort Lebens- und Rückzugsräume finden. Umweltminister Glauber bedankte sich für die Partnerschaft mit der bayerischen Landeskirche, die Kirchengemeinden in ganz Bayern motiviere, artenarme Flächen in blütenreiche, hochwertige Insektenlebensräume umzugestalten. Mit dem gemeinsamen Projekt "Gottes Garten - Artenvielfalt auf kirchlichen und diakonischen Flächen" konnten bereits 41 Flächen naturnah umgestaltet werden. Auf rund 30.000 Quadratmetern ist dadurch neuer Lebensraum für heimische Pflanzen und Tiere entstanden.