Evangelische Morgenfeier

Predigt: Suchen, finden, den Schatz entdecken

Kostbare Vasen, Familiensilber, Perlenketten … Schätze gibt es viele, nicht nur in der Fernsehsendung "Bares für Rares". Wer auf einen Schatz stößt, muss sich entscheiden. Was ist etwas wert, und was ist es mir wert?

Lesezeit: 13 Minuten

