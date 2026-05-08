Nürnberg (epd). Nach dem Jubiläumsgottesdienst zum 125-jährigen Bestehen des 1. FC Nürnberg im vergangenen Jahr wird der "Clubgottesdienst" in St. Sebald nun zur Tradition: Am Sonntag (10. Mai) wird dort erneut ein besonderer Gottesdienst gefeiert - heuer gemeinsam mit dem FC Schalke 04. Unter dem Motto "Freundschaft" soll er "eine der außergewöhnlichsten Verbindungen im deutschen Fußball" in den Mittelpunkt rücken, wie Sebalduspfarrer Martin Brons mitteilte. Nicht Rivalität, sondern Verbundenheit stehe im Zentrum - ein gemeinsames Feiern von Glauben, Hoffnung und Zusammenhalt über Vereinsgrenzen hinweg.

Zum ersten "Clubgottesdienst" im vergangenen Jahr waren rund 1.500 Menschen nach St. Sebald gekommen, den Livestream sahen laut Brons mehrere tausend Zuschauende. Die "besondere Atmosphäre aus liturgischen Elementen, Musik und Fankultur" solle nun weitergeführt und vertieft werden.

Der Gottesdienst ist ökumenisch und interreligiös

Der Gottesdienst sei ökumenisch und werde in interreligiöser Freundschaft gemeinsam gefeiert mit Abt Beda Maria Sonnenberg (Benediktinerabtei Plankstetten), Rabbiner Steven Langnas (Israelitische Kultusgemeinde Nürnberg) und Imam Hasan Mutlu (Ditib Eyüp Sultan Moschee Nürnberg). Musikalisch verbinde er Kirchenmusik mit Fangesängen und schaffe so "eine Brücke zwischen Stadion und Kirchenraum".

Die Kirche bietet Platz für rund 1.300 Besucher. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, Einlass ist ab 8.30 Uhr.