München (epd). Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft für Freitagnachmittag (10. Juli) bundesweit zu Demonstrationen auf - darunter auch in München, Augsburg, Regensburg, Amberg, Erlangen, Würzburg und Schweinfurt. Unter dem Motto "Klima schützen, Reiche entlassen" protestiert Fridays for Future gegen die Klimapolitik der Bundesregierung und kritisiert dabei besonders Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Demo in München soll um 16 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz beginnen und nach einem Auftakt mit Redebeiträgen durch die Stadt ziehen.

Im Zentrum der Kritik stehe der Ausbau von Gasinfrastruktur für die Strom- und Wärmeversorgung, so die Mitteilung weiter. Fridays for Future fordere angesichts der Hitzerekorde einen sofortigen Stopp neuer fossiler Gasprojekte und einen verbindlichen Plan für den Ausstieg aus fossilem Gas, den schnellen Ausbau erneuerbarer Energien, eine sozial gerechte Wärmewende sowie einen bundesweiten Hitzeschutz. Die Demonstration in der bayerischen Landeshauptstadt werde gemeinsam im KlimaNetz München organisiert, zu dem neben Fridays for Future München auch Bürgerwärme for Future, Greenpeace München und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) München gehören.