München (epd). Die Klimabewegung "Fridays for Future" hat für diesen Freitag (20. September) wieder zu einem "Globalen Klimastreik" aufgerufen. In ganz Deutschland und weltweit fänden an diesem Tag Aktionen statt - auch in vielen bayerischen Städten, teilten die Klimaaktivisten mit. Im Mittelpunkt der Demos steht die Forderung nach einem "schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und ein Ende aller fossilen Investitionen". Die Bewegung will damit den Druck auf die Politik erhöhen, sie fühlt sich von der Bundesregierung ignoriert.

In München beispielsweise plant die lokale "Fridays for Future"-Gruppe eine Kundgebung samt Demo. Start ist um 12 Uhr am Königsplatz, dort spricht unter anderem Martin Geilhufe vom Bund Naturschutz in Bayern über die Erdgasförderung in Reichling nahe des Ammersees. In Regensburg startet die Klima-Demo um 16 Uhr am Parkplatz am Unteren Wöhrd. Dort wird thematisiert, wie regionale fossile Großprojekte das Klima schädigen. Als Beispiele werden die Sallerner Regenbrücke oder das Parkhaus am Unteren Wöhrd genannt.

Weitere Klima-Demos von "Fridays for Future" gibt es unter anderem in Würzburg (17 Uhr, Hauptbahnhof), in Bamberg (13 Uhr, Bahnhof), Erlangen (13 Uhr, Schlossplatz), Fürth (16 Uhr. Schwabacher Straße), Augsburg (17 Uhr, Rathausplatz), Passau (13 Uhr, Klostergarten) sowie in etlichen anderen großen und kleinen Städten in ganz Bayern.