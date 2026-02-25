München (epd). Im Vorfeld der Kommunalwahl ruft die Umweltschutzbewegung Fridays for Future am Freitag (27. Februar) zu 15 Klimaprotesten in Bayern auf. Die Klimakrise sei längst in den Städten und Gemeinden angekommen, erklärte die Organisation am Mittwoch in einer Pressemitteilung. "Kommunen haben zentrale Hebel in der Hand - von Verkehr über Gebäude bis zur Energieversorgung", sagte Sprecherin Franziska Wild. "Wer jetzt gewählt wird, entscheidet maßgeblich darüber, wie lebenswert unsere Orte in Zukunft sind."

Dabei sei kommunaler Klimaschutz untrennbar mit sozialer Gerechtigkeit verbunden. "Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, Bildungseinrichtungen, Radwege und öffentlichen Nahverkehr sind zugleich Investitionen in Lebensqualität und Zukunftssicherheit", hieß es weiter.

Demos von Amberg bis Wolfratshausen

Insgesamt seien 15 Aktionen in Bayern - von Amberg bis Wolfratshausen - und 34 in ganz Süddeutschland geplant. In München starte die Demo um 14 Uhr am Odeonsplatz.