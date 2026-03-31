Berlin (epd). "Fridays for Future" will am 24. April mit einem bundesweiten Klimastreik gegen die Energie- und Klimapolitik der Bundesregierung protestieren. Im Mittelpunkt des Protestes stünden die beiden geplanten Gesetzesänderungen beim Gebäude-Modernisierungsgesetz und dem Erneuerbare-Energie-Gesetz, teilte die Klimaschutzbewegung am Montag in Berlin mit. Auch solle auf die "verheerenden" sozialen Folgen der möglichen Änderungen hingewiesen werden. Auch in Bayern finden Demos statt.

Geplant sind Demos unter anderem in München oder auch Erlangen - Details dazu stehen jedoch noch nicht fest. Anders dagegen in Unterfranken und Schwaben: In Würzburg geht es am 24. April um 12 Uhr auf dem Unteren Marktplatz mit Info-Ständen los, ab 16 Uhr findet eine Laufdemo statt. In Augsburg startet die Kundgebung um 16 Uhr am Rathausplatz.

Nicht an dreckigen Energien festhalten

"Fridays for Future" will darauf aufmerksam machen, dass die Politik der Bundesregierung "nicht nur dem Klima, sondern auch der Gesellschaft" schade, hieß es. Nur mit erneuerbaren Energien sei eine "bezahlbare, sozial gerechte und klimaneutrale Energieversorgung" zu gewährleisten. In Berlin soll es an dem Tag eine Kunstaktion sowie eine Demonstration vor dem Konrad-Adenauer-Haus geben.

Bereits am 18. April plant die Klimaschutzbewegung zudem Protestaktionen in Berlin, Köln, Hamburg und München. In Berlin-Mitte finde eine Kundgebung im Invalidenpark statt. Ab zwölf Uhr solle gemeinsam mit dem Verein Campact vor dem Bundeswirtschaftsministerium die Energiepolitik von Ministerin Katherina Reiche (CDU) kritisiert werden. "Statt an dreckigen Energien festzuhalten, brauchen wir jetzt den Ausbau der Erneuerbaren", erklärte eine "Fridays for Future"-Sprecherin.